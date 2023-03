Stati Uniti, TikTok afferma che gli USA minacciano il divieto totale se la partecipazione cinese non viene venduta (Di giovedì 16 marzo 2023) Non corrono buoni tempi per le relazioni internazionali tra Cina e Stati Uniti e l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è la dinamica di TikTok, che rischia di intensificarsi. Dopo aver vietato il social ai dispositivi governativi, ora il governo degli Stati Uniti afferma che TikTok dovrebbe essere venduto o altrimenti affronterà un ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Non corrono buoni tempi per le relazioni internazionali tra Cina ee l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è la dinamica di, che rischia di intensificarsi. Dopo aver vietato il social ai dispositivi governativi, ora il governo deglichedovrebbe essere venduto o altrimenti affronterà un ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Gli Stati Uniti hanno già inviato un nuovo drone al posto di quello abbattuto ieri nel Mar Nero, ha dichiarato Yury… - putino : Secondo NBC News, gli Stati Uniti hanno cancellato il software del drone e stanno valutando le opzioni di salvatagg… - putino : Il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John K… - yanvonzeebroeck : RT @Lukyluke311: 3/3 Se le monellate dei piloti russi sono “poco professionali”, rubare il petrolio siriano da parte delle forze degli Sta… - yanvonzeebroeck : RT @Lukyluke311: 2/3 ha dichiarato il generale Erik Kurilla, capo del Comando centrale degli Stati Uniti, alla Commissione per i servizi ar… -