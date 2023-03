Stasera torna “Check Imprese”, il quindicinale televisivo di CLAAI Imprese (Di giovedì 16 marzo 2023) Questa sera alle 22,30 torna l’appuntamento con “Check Imprese” il quindicinale televisivo a cura di CLAAI Imprese che tratta i temi relativi a Imprese e commercio. Questa sera ospiti in studio di Francesco Mennillo: Achille Capone, segretario provinciale CLAAI e presidente Ebac. Tecla Magliacano, presidente CLAAI Giugliano, Salvatore Luciano, dell’azienda RsRavenna e Adriano Castaldo, presidente del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Questa sera alle 22,30l’appuntamento con “” ila cura diche tratta i temi relativi ae commercio. Questa sera ospiti in studio di Francesco Mennillo: Achille Capone, segretario provincialee presidente Ebac. Tecla Magliacano, presidenteGiugliano, Salvatore Luciano, dell’azienda RsRavenna e Adriano Castaldo, presidente del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

