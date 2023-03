(Di giovedì 16 marzo 2023) La struttura ospiterà le attività in acqua rivolte a persone con disturbi dello spettro autistico o dello sviluppo

Sport, integrazione e sociale: Tma Italia torna al Palazzetto del Nuoto LA NAZIONE

Arezzo, 16 marzo 2023 – Una convenzione all’insegna di sport, integrazione e sociale. Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo è tornato a ospitare le attività della cooperativa Tma Italia che propongono ...Calcio. Real Rodi Garganico, un esempio di vera integrazione nello sport Il progetto, fondato su impegno, inclusione e collaborazione con il territorio, ha portato ad importanti risultati grazie al co ...