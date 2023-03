Sport in tv oggi (giovedì 16 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 16 marzo 2023) oggi, giovedì 16 marzo, un menù ricco di eventi Sportivi da seguire e da non perdere. In primo piano gli Sport invernali con le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Soldeu (Andorra). Due superG previsti e in casa Italia si vorrà far vedere di essere pronti. Tanto calcio poi con i match di Europa League e di Conference League nei quali Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina cercheranno di centrare il pass per il prossimo turno, dando seguito agli ottimi riscontri dei club nostrani in Champions League. Rimanendo in tema europeo, basket e volley la faranno da padroni e anche in questo caso le squadre italiane sono chiamate a impegni di non poco conto. L’evento del giorno però sarà il quarto di finale del World Baseball Classic 2023 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023)16, un menù ricco diivi da seguire e da non perdere. In primo piano gliinvernali con le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino ina Soldeu (Andorra). Due superG previsti e in casa Italia si vorrà fardi essere pronti. Tanto calcio poi con i match di Europa League e di Conference League nei quali Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina cercheranno di centrare il pass per il prossimo turno, dando seguito agli ottimi riscontri dei club nostrani in Champions League. Rimanendo in tema europeo, basket e volley la faranno da padroni e anche in questo caso le squadre italiane sono chiamate a impegni di non poco conto. L’evento del giorno però sarà il quarto di finale del World Baseball Classic 2023 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Disordini Napoli, condanna della ministra dell'Interno tedesca Nancy #Faeser: 'La violenza di oggi deve essere cond… - mauroberruto : Oggi ho depositato una proposta di legge sull’istituzione dell’insegnamento nelle scuole della “storia dello sport”… - AthVaticana : RT @GiovannaPasq: #Sport: card. #Tolentino de Mendonça, 'in ogni corsa c'è tecnica, sforzo, sacrificio ma anche qualcosa di inspiegabile: c… - OA_Sport : Calendario Sport Invernali oggi: orari 16 marzo, programma, orari, tv, streaming RAI ed Eurosport - - OA_Sport : Sport in tv oggi (giovedì 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - -