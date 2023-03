Sport e spettacolo al Premio Sette Colli in Campidoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Premio “Sette Colli” è una manifestazione che si ripete alla vigilia del derby capitolino Roma-Lazio, organizzata da Fabrizio Pacifici, nell’occasione si assegnati riconoscimenti speciali a personaggi dello Sport, dell’imprenditoria e dello spettacolo, legati in qualche modo a Roma ed alla Roma. Tra l’altro in nome della Sportività, dell’amicizia e del Fair Play è stato istituito anche un Premio “Roma&Lazio”, che viene consegnato ad un tifoso laziale eccellente. La 15^ edizione si è svolta martedì 14 marzo 2023 in Campidoglio (Sala della Protomoteca), prestigiosi i premiati: gli attori Ninetto Davoli, Enzo Salvi, Massimo Wertmuller, la cantante Silvia Salemi, lo youtuber e family influencer Stefano Pollari (accompagnato da sua figlia Ilary), lo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 marzo 2023) Il” è una manifestazione che si ripete alla vigilia del derby capitolino Roma-Lazio, organizzata da Fabrizio Pacifici, nell’occasione si assegnati riconoscimenti speciali a personaggi dello, dell’imprenditoria e dello, legati in qualche modo a Roma ed alla Roma. Tra l’altro in nome dellaività, dell’amicizia e del Fair Play è stato istituito anche un“Roma&Lazio”, che viene consegnato ad un tifoso laziale eccellente. La 15^ edizione si è svolta martedì 14 marzo 2023 in(Sala della Protomoteca), prestigiosi i premiati: gli attori Ninetto Davoli, Enzo Salvi, Massimo Wertmuller, la cantante Silvia Salemi, lo youtuber e family influencer Stefano Pollari (accompagnato da sua figlia Ilary), lo ...

