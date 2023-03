Spintona donna per rubare telefono | preso dalla polizia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, a Napoli, hanno notato unache, chiedendo aiuto, stava inseguendo un uomo che aveva un cellulare in mano. I poliziotti, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno bloccato l’uomo poco distante accertando che lo stesso avevato laper sottrarle il cellulare per poi darsi alla fuga. Un 23enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.