Spezia, Ampadu: «Semplici mi ha responsabilizzato, l’obiettivo è…» (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Ethan Ampadu, difensore dello Spezia sulla sua stagione con la squadra ligure. Tutti i dettagli Ethan Ampadu ha parlato a La Nazione della sua stagione con lo Spezia. PAROLE – «Ogni allenatore porta in dote le proprie idee, Semplici ci ha responsabilizzato, ci ha dato fiducia e trasmesso positività. Sono venuto qui per giocare ed essere un elemento importante. Voglio giocare ogni minuto di ogni partita. Nuovo Rio Ferdinand? Se la gente vuole fare paragoni, può farlo. Ho solo 22 anni, quindi spero di avere ancora molti anni ai massimi livelli e poter vincere trofei». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Ethan, difensore dellosulla sua stagione con la squadra ligure. Tutti i dettagli Ethanha parlato a La Nazione della sua stagione con lo. PAROLE – «Ogni allenatore porta in dote le proprie idee,ci ha, ci ha dato fiducia e trasmesso positività. Sono venuto qui per giocare ed essere un elemento importante. Voglio giocare ogni minuto di ogni partita. Nuovo Rio Ferdinand? Se la gente vuole fare paragoni, può farlo. Ho solo 22 anni, quindi spero di avere ancora molti anni ai massimi livelli e poter vincere trofei». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spezia_1906 : ?? 'Giocare al #Picco una continua emozione, sono qui per giocare al massimo livello e dare tutto. #Sassuolo? Nessun… - Spezia_1906 : Cinque aquilotti già convocati nelle rispettive Nazionali: ecco tutti gli impegni - Spezia_1906 : ?????????????? Arriva la lista dei convocati del @Cymru per le qualificazioni europee ?? Non può mancare l'aquilotto… - UomoRagno81 : @Alessan40427338 Si ma noi giocavamo con lo spezia. Loro con la fiorentina. Mi sembra una bella differenza. Contro… - Sneffelz82 : @LaLuciM sono solo boiate. Un po' come quando fanno le giornate antiviolenza. Immagina, uno stupratore seriale che… -