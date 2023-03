Spariti e poi ritrovati | il mistero dei barili di uranio scomparsi a due passi dall' Italia

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il materiale era stoccato in una base che secondo fonti locali dal 2020 è utilizzata come avamposto militare della compagnia militare privata russa Wagner, presente nell'area per sostenere l'esercito di Khalifa Haftar

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violettosmylove : tutt che fanno reel, foto, video, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale e loro la foto della paletta e IL se… - BriffaGiovanni : @Giusirubino1977 ormai nn si trovano, li hanno usati tutti i politici per portare valuta all'estero, imprenditori e… - LukasGiorgis : @SalvOasi Idem. Molto meglio. Poi sono spariti - danyalex1978 : @3214Sb Infatti i sold-out sono spariti. Poi comprare a 50€ #JuventusVerona è da pazzi. - giastevenz : @totofaz @giovaeffe C'erano i soldi x Dybala e Bremer, poi son spariti e ci siamo ritrovati senza i loro sostituti… -

...di primo accesso all'uffici di Rossi durante il quale i pm avrebbero spostato oggetti senza... Su foto e filmati che sarebberodal fascicolo della procura di Siena " emersa - ricorda Marini "...Nato a Palermo e arrivato nel capoluogo lombardo a 9 anni, ha gestito per anni un bar sotto al Consolato americano, in Turati, perrilevare nel 2005 la storica insegna di via Calvi, che sotto la ...La pensionata, ormai convinta, se li è tolti, consegnandoli alla criminale che li ha riposti in un fazzoletto chiuso, che ha fattofinta di infilare in tasca all'ignara vittima. Con un'abile ...

Spariti e poi ritrovati: il mistero dei barili di uranio scomparsi in Libia ilGiornale.it

Incredibilmente sparite e poi, altrettanto incredibilmente, ritrovate. Dalla Libia nelle scorse ore è emersa una storia alquanto singolare relativa ad almeno 2.5 tonnellate di uranio, scomparse dai ..."L'indagine genovese ha fatto inoltre definitivamente chiarezza su altri due pretesi misteri, che invece tali non sono - aggiunge - le foto e i filmati che sarebbero 'spariti' dal fascicolo ... che ...