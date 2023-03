Spalletti | “Scontri tra tifosi? Mio figlio in aereo mi ha raccontato una cosa incredibile!”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il Napoli vince contro l’Eintracht Francoforte e raggiunge il traguardo storico dei quarti di finale di Champions League. Al termine della sfida di questa sera, l’allenatore del Napoli Lucianoha parlato in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti. Di seguito un estratto delle parole del tecnico toscano: Questo traguardo vale la storia. Sono passati tanti grandi giocatori qui a Napoli. La squadra ha lavorato in maniera corretta, si è portato a casa un risultato importante che ci godiamo insieme a tutti. Calcio italiano? Il mio pensiero è bello chiaro sulla potenzialità del nostro calcio. Poi è chiaro che qualcuno si fa mettere cose davanti, se una squadra sbaglia cinque gol, se c’è un palo, un’autorete. L’opinione di chi vede il calcio, se guardiamo solo il risultato. Purtroppo è così. Questo traguardo è per il risultato del ...

Nella giornata funestata dagli scontri a Napoli tra tifosi della squadra locale e dell'Eintracht, con questi ultimi in particolare che si sono scontrati con le forze dell'ordine, un'auto della Polizia in fiamme.

Spalletti chiude la conferenza sugli scontri in città. "Abbiamo perso di vista un aspetto: bisogna allontanare dal calcio i violenti". Luciano Spalletti parla in conferenza stampa al termine della vittoria: "Per farne di più di queste giocate c'è bisogno di chi va a pulire determinate situazioni".