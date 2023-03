Spalletti: «Non credo al giochino di Guardiola che vuole scaricarci pressioni addosso» (Di giovedì 16 marzo 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, al termine della sfida di Champions contro l’Eintracht «Questo è un grande risultato, è chiaro che ce lo godiamo insieme ai tifosi, ma resta fondamentale mantenere l’atteggiamento che hanno avuto stasera perché all’inizio non siamo stati qualitativi come sempre. però siamo stati lucidi come la testa» Dicono che il Napoli è la squadra più forte d’Europa, ha detto Guardiola, la rende orgoglioso? «No. Non mi rende niente, è un giochino che si conosce, quello di mettere le pressioni addosso agli altri e quindi non mi rende orgoglioso. Come puoi paragonare una squadra che spende tutti quei soldi con Napoli? Serve per giochino, per cui ti mettiamo là e sicuramente devi cadere» Un grande ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video, al termine della sfida di Champions contro l’Eintracht «Questo è un grande risultato, è chiaro che ce lo godiamo insieme ai tifosi, ma resta fondamentale mantenere l’atteggiamento che hanno avuto stasera perché all’inizio non siamo stati qualitativi come sempre. però siamo stati lucidi come la testa» Dicono che il Napoli è la squadra più forte d’Europa, ha detto, la rende orgoglioso? «No. Non mi rende niente, è unche si conosce, quello di mettere leagli altri e quindi non mi rende orgoglioso. Come puoi paragonare una squadra che spende tutti quei soldi con Napoli? Serve per, per cui ti mettiamo là e sicuramente devi cadere» Un grande ...

