Spalletti messaggio ai tifosi | “Festeggiate e divertitevi No alle provocazioni”

Luciano Spalletti ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi del Napoli: "Festeggiamo qualificazione ai quarti, no a provocazioni". È stato un pomeriggio di guerriglia urbana a Napoli con scontri tra ultras e polizia. Spalletti al termine del match tra Napoli ed Eintracht ha lanciato un messaggio ai tifosi: "Abbiamo fatto la storia, questo deve essere un motivo di orgoglio e di gioia. I tifosi devono pensare solo a festeggiare e cantare i cori del Napoli. Non devono cadere in nessuna provocazione". Questo l'appello di Spalletti che però sembra caduto già nel vuoto, visto che arrivano notizie di altri scontri in giro per la città.

