Spalletti | “Gran risultato Champions? Giusto giocarcela fino in fondo”

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Amazon dopo la vittoria per 3-0 con il Francoforte. Spalletti ha dichiarato: "Ringrazio i tifosi, oggi abbiamo ottenuto un Gran risultato, ed è stato fondamentale mantenere un atteggiamento propositivo per tutta la gara. All'inizio abbiamo avuto poca qualità, ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio". Spalletti ha poi parlato delle parole di Guardiola che ha definito gli azzurri la migliore squadra d'Europa: "Le parole di Guardiola non mi rendono orgoglioso, servono solo a mettere pressione, conosco bene questo giochino. Loro spendono 600 milioni all'anno, non puoi porre il City sopra il Napoli". Spalletti ha poi concluso parlando di Osimhen: "Osimhen è fortissimo, ha delle ottime interpretazioni da solista"

