Spalletti | “Fatta la storia | da dividere con i tifosi Guardiola? Ci vogliono mettere pressione”

Luciano Spalletti ha parlato al termine di Napoli-Eintracht Francoforte, che ha portato i quarti di finale alla squadra azzurra. Spalletti ha fatto la storia del Napoli, riuscendo a raggiungere per la prima volta i quarti di finale di Champions League: "Sicuramente è un grande risultato e ce lo godiamo con i nostri tifosi. All'inizio però non abbiamo giocato benissimo, ma alla fine abbiamo rischiato pochissimo e siamo stati bravi soprattutto di testa, abbiamo avuto tanta lucidità". A Spalletti vengono riportate le parole di Pep Guardiola che ha sottolineato come il Napoli sia la squadra migliore d'Europa: "Mi fa piacere? No, perché questo è un giochino che fanno tutti e chi lo fa non è nemmeno tanto originale". A quel punto cerca di intervenire anche Luca Toni dallo studio di Prime, ...

