Southampton – Tottenham Hotspur – probabili formazioni

Due squadre che cercano i tre punti per motivi completamente diversi si incontrano al St Mary's sabato 18 marzo pomeriggio, quando il Southampton ospiterà il Tottenham Hotspur in Premier League. I bassifondi di Ruben Selles sono stati sconfitti per 2-0 dal Brentford in settimana, mentre i Lilywhites hanno recentemente superato il Nottingham Forest per 3-1 lo scorso weekend. Il calcio di inizio di Southampton – Tottenham Hotspur è previsto alle 16 Anteprima della partita Southampton – Tottenham Hotspur a che punto sono le due squadre Southampton Non è mancato l'impegno in attacco da parte del Southampton nella piovosa visita al Brentford di mercoledì sera, ma il taglio dei Bees li ha ...

