Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annabcreations : RT @AndreaPecchia1: #Valditara: 'Non sono favorevole alla sospensione dei bulli'. Vabbè che lui era quello che la scuola deve umiliare per… - AndreaPecchia1 : #Valditara: 'Non sono favorevole alla sospensione dei bulli'. Vabbè che lui era quello che la scuola deve umiliare… - infoitinterno : Violenza sugli insegnanti, Valditara: 'Contrario alla sospensione dei bulli - fameht : Deve aver capito che crescendo i bulli finiranno per votare un partito neofascista. #valditara - JebusFan : RT @Soppressatira: Scuola, il ministro Valditara: «Non sono favorevole alla sospensione per i bulli». Facciamo come una volta, che gli rega… -

...di lavori socialmente utili per gli studentilegandoli al concetto di umiliazione. Aveva detto infatti: Ora non sappiamo praticamente come l'idea del ministro di sostituire lacon ...Dinanzi a chi compie atti di bullismo, il ministro ha detto di non essere 'favorevole all'istituto della: meno scuola non è uno strumento che serve a recuperare lo studente che compie ..."Non sono favorevole all'istituto della" per gli studenti che compiono atti di bullismo: "meno scuola non è uno strumento che serve a recuperare lo studente che compie atti di questo tipo". Lo ha detto il ministro dell'...

Sospensione bulli a scuola sì o no Il parere della psicoterapeuta Tag24

Sospensioni disciplinari a scuola verso lo stop A parlare della questione per i casi di violenze da parte degli studenti contro gli insegnanti è il ministro dell'Istruzione Valditara. I dettagli.Chi aggredisce i docenti compie un reato grave ed è giusto portarlo in tribunale, facendoli difendere dall’Avvocatura di Stato, ma la strada per migliorare l’escalation di casi di violenza verso gli i ...