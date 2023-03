Sorteggio quarti Europa League | calendario | data | programma | orari e tv

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Altro giro, altro regalo. Dopo ildella “Coppa dei campioni”, venerdì 17 marzo la Casa del Calcio Europeo di Nyon ospiterà anche quello per decidere gli accoppiamenti deidi finale dell’. L’appuntamento con l’urna svizzera è alle ore 13: è questo il momento in cui le otto squadre rimaste in lizza scopriranno chi dovranno affrontare per andare a caccia del trofeo che potrebbe garantire loro l’accesso alla prossima Champions. Insomma, in ballo c’è tanto. Anzi, tantissimo. Chi vorrà godersi ildeidi finale, che non prevede restrizioni o regole particolari, potrà farlo se è abbonato a Sky (è prevista la diretta televisiva su Sky Sport 24 o in streaming su Sky Go e Now Tv) oppure sul sito web dell’Uefa (uefa.com), dove l’accesso sarà aperto a ...