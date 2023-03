Sorteggio Champions League quarti di finale | tutte le informazioni per l’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 marzo 2023) Con la conclusione degli ottavi stasera, con le qualificazioni di Napoli (vedi articolo) e Real Madrid (vedi articolo), è definito il quadro per i(vedi articolo). Aldiavrà sette possibili avversarie: eccoledel grande evento di venerdì. IN ATTESA DELL’URNA –, dopo dodici anni, farà di nuovo parte deldeidi! Si svolgerà venerdì (dopodomani) alle 12 a Nyon, in Svizzera, con la cerimonia che comprende anche gli accoppiamenti delle semifinali e quello “pro forma” per stabilire chi gioca “in casa” la. La squadra di Simone Inzaghi è fra le tre italiane presenti, ...