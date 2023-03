Sorteggio Champions League | le possibili avversarie del Napoli Chi evitare e chi sperare

(Di giovedì 16 marzo 2023) In casal’aria diventa sempre più pura. I partenopei guidati da uno straordinario e impeccabile Luciano Spalletti, stanno dominando in Italia e in Europa, scalando le vette delle competizioni a cui stanno prendendo parte. In campionato poche storie: distacco siderale dalle altre, a livello di gioco e in termini di punti. A 18 lunghezze dalla seconda classificata e tricolore cucito a metà, se non poco più, sul petto. Anche per quanto riguarda la, quando si parla dei campani, non si può non prendere in prestito un termine deciso e preciso, in grado di rendere perfettamente l’idea: schiacciasassi. Nella serata di ieri ilha mostrato nuovamente a tutti, anche e soprattutto fuori dai confini nazionali, la propria predominanza: si è imposto per 3-0 sull’Eintracht Francoforte. Nel doppio ...

l live del sorteggio dei quarti e delle semifinali di Champions League 2022 - 23, che si terrà venerdì 17 marzo, alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, è in diretta dalle ore 11.50 sul canale 20. Ospite di Stasera c'è Cattelan su Rai2 Davide Calabria si confessa e dice la sua sul sorteggio in programma domani a Nyon. Infine su come vede la sua vita da ex calciatore, quando... Con la qualificazione centrata ieri anche dal Napoli sono tre le squadre italiane ai quarti e le probabilità di assistere a un derby aumentano. In tanti a Milano sognano lo scontro diretto tra rossoneri e nerazzurri ma tra questi non c'è Beppe Marotta. Il dg ne parla alla...

Sorteggi Champions: come funzionano, quando e dove vederli La Gazzetta dello Sport

A Movistar, Karim Benzema ha parlato dei possibili sorteggi di Champions League che vedono coinvolti il Milan. PAROLE – «La partita contro il Livepool è stata complicata con un buon rivale, ma sin ...ROMA - Tre italiane ai quarti di finale di Champions League, un’impresa che non capitava ... senza subire nemmeno un gol tra andata e ritorno degli ottavi. In attesa del sorteggio previsto per la ...