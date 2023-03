Sorteggio Champions League: le possibili avversarie del Milan. Chi evitare e chi sperare (Di giovedì 16 marzo 2023) Il Milan dopo 11 anni torna nei quarti di finale della Champions League e affila le armi in vista di questo importantissimo traguardo. La compagine allenata da mister Stefano Pioli si è sbarazzata del Tottenham di Antonio Conte con il punteggio di 1-0 (rete di Brahim Diaz) a San Siro e lo 0-0 del New White Hart Lane della scorsa settimana. A questo punto tutta l’attenzione dei rossoneri sarà sul prossimo turno, che si disputerà nel cuore del mese di aprile. Iniziamo il percorso di avvicinamento con le otto squadre che hanno staccato il pass per i quarti di finale. LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE ChelseaBenficaBayern MonacoMilan Manchester CityInternazionaleNapoli Real Madrid Come si può vedere, sono addirittura 3 le squadre italiane che hanno ottenuto il biglietto d’invito per il “grande ballo” della massima ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) Ildopo 11 anni torna nei quarti di finale dellae affila le armi in vista di questo importantissimo traguardo. La compagine allenata da mister Stefano Pioli si è sbarazzata del Tottenham di Antonio Conte con il punteggio di 1-0 (rete di Brahim Diaz) a San Siro e lo 0-0 del New White Hart Lane della scorsa settimana. A questo punto tutta l’attenzione dei rossoneri sarà sul prossimo turno, che si disputerà nel cuore del mese di aprile. Iniziamo il percorso di avvicinamento con le otto squadre che hanno staccato il pass per i quarti di finale. LE SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE ChelseaBenficaBayern MonacoManchester CityInternazionaleNapoli Real Madrid Come si può vedere, sono addirittura 3 le squadre italiane che hanno ottenuto il biglietto d’invito per il “grande ballo” della massima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | Tutto sui sorteggi dei quarti di finale: data, orario, criteri - DiMarzio : #UCL | Il #Napoli vola ai quarti di #ChampionsLeague: i criteri del sorteggio e le possibili avversarie - Zincoritorna : RT @MarcoKappa19: lasciate perdere il derby in champions pregate che da quel cazzo di sorteggio non esca il derby non avete idea di ciò… - FBarandoni : RT @Darmumas: Inter - Chelsea 'A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno si è verificato un erro… - Tito141092 : RT @MarcoKappa19: lasciate perdere il derby in champions pregate che da quel cazzo di sorteggio non esca il derby non avete idea di ciò… -