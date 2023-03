Sorteggio Champions League: il City ha speso quanto le tre italiane (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono rimaste in 8 nella corsa alla Champions League. Sul calciomercato dominano Chelsea e Manchester City, lontane le italiane Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono rimaste in 8 nella corsa alla. Sul calciomercato dominano Chelsea e Manchester, lontane le

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Simedendi : RT @GianmarcoGio: Thierry #Henry a @CBSSports: “Sorteggio quarti? Vorrei vedere il Napoli contro una big. Per me possono vincere la Champio… - Chiariello_CS : RT @GianmarcoGio: Thierry #Henry a @CBSSports: “Sorteggio quarti? Vorrei vedere il Napoli contro una big. Per me possono vincere la Champio… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions League, il sorteggio dei quarti di finale Stavolta senza 'paletti', tutte possono incontrarsi tra loro - pastuu9 : RT @Ruttosporc: Vi vediamo che state sperando di non pescare la Juventus nel sorteggio dei quarti di Champions domani. - infoitsport : Champions League, il sorteggio domani alle 12 -