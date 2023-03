Sorteggi Champions League: come funziona il regolamento per Napoli, Milan e Inter – orario e dove vederli in tv (Di giovedì 16 marzo 2023) Per la prima volta dal 2006 tre squadre italiane sono arrivate ai quarti di finale della Uefa Champions League. Adesso Napoli, Milan e Inter aspettano il Sorteggio per sapere quale squadra dovranno affrontare. In questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche club dello stesso paese possono affrontarsi. È possibile quindi uno scontro tra due italiane. Possono sfidarsi anche due club che si sono già incontrati nella fase a gironi. Oltre alle tre italiane, le altre squadre qualificate sono: Benfica Chelsea Bayern Monaco Manchester City Real Madrid Il Sorteggio è in programma venerdì 17 marzo alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. Verrà determinato il tabellone completo della Champions League 22/23: si decideranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Per la prima volta dal 2006 tre squadre italiane sono arrivate ai quarti di finale della Uefa. Adessoaspettano ilo per sapere quale squadra dovranno affrontare. In questa fase della competizione non sono previste teste di serie e anche club dello stesso paese possono affrontarsi. È possibile quindi uno scontro tra due italiane. Possono sfidarsi anche due club che si sono già incontrati nella fase a gironi. Oltre alle tre italiane, le altre squadre qualificate sono: Benfica Chelsea Bayern Monaco Manchester City Real Madrid Ilo è in programma venerdì 17 marzo alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. Verrà determinato il tabellone completo della22/23: si decideranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | Tutto sui sorteggi dei quarti di finale: data, orario, criteri - fattoquotidiano : Sorteggi Champions League: come funziona il regolamento per Napoli, Milan e Inter – orario e dove vederli in tv - theoismoo19 : Live sorteggi di champions - VNentola : Quindi domani ai sorteggi di Champions,Europa e Conference ci presentiamo con 7 squadre - brantolo69 : SORTEGGI QUARTI CHAMPIONS LEAGUE -