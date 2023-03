Sorpresi con la droga, arrestati in quattro: sequestrati quasi 8 chili di marijuana (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoquattro napoletani, tre dei quali con precedenti di polizia, sono stati arrestati per concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di droga. I fatti risalgono a ieri mattina, quando gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Squadra mobile, a Porta Nolana, hanno fermato una donna trovata in possesso di 21 grammi di marijuana e tre uomini sospetti. Le indagini e i controlli compiuti subito dopo hanno portato al rinvenimento di quasi 8 chili di marijuana, materiale per il confezioamento della droga e quasi cinquemila euro in contanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutonapoletani, tre dei quali con precedenti di polizia, sono statiper concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di. I fatti risalgono a ieri mattina, quando gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Squadra mobile, a Porta Nolana, hanno fermato una donna trovata in possesso di 21 grammi die tre uomini sospetti. Le indagini e i controlli compiuti subito dopo hanno portato al rinvenimento didi, materiale per il confezioamento dellacinquemila euro in contanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSACampania : Sorpresi con la droga, arrestati in quattro - positanonews : #Copertina #arrestati #droga #PortaNolana #quattrouomini Porta Nolana: sorpresi con la droga. Arrestati quattro uom… - GLupacci : @GianniSanzo @MilanNewsit Ci sta, ma loro sono abituati a giocare a calcio, vs le catapulte potrebbero rimanere sor… - BarbaraBazzani2 : @AStramezzi @marialetiziama9 Questi medici devono essere sorpresi sospesi e radiati dall'ordine Io non vorrei mai f… - Subzero_Mood : @sostengoi40 @ElioLannutti ?????? Hai dimenticato la Crédit Suisse che deve prestare 54 Milliardi CHF: hanno rischiato… -