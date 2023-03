Sorpresi con la droga a Pianura, arrestati due ragazzi (Di giovedì 16 marzo 2023) Sorpresi con la droga a Pianura, in manette per spaccio un 27enne e un 23enne. Denunciati anche per detenzione abusiva di munizionamento Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un seminterrato di uno stabile di via San Josemaría Escrivá dove hanno sorpreso due uomini davanti ad un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da 13 telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava la pubblica via; inoltre, hanno trovato uno di essi in possesso di 845 euro. Ancora, i poliziotti hanno rinvenuto tre bilancini di precisione, circa 22,5 grammi di sostanza da taglio per la droga, due involucri contenenti circa 3,5 grammi di cocaina, un ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 16 marzo 2023)con la, in manette per spaccio un 27enne e un 23enne. Denunciati anche per detenzione abusiva di munizionamento Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un seminterrato di uno stabile di via San Josemaría Escrivá dove hanno sorpreso due uomini davanti ad un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da 13 telecamere collegate ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) che inquadrava la pubblica via; inoltre, hanno trovato uno di essi in possesso di 845 euro. Ancora, i poliziotti hanno rinvenuto tre bilancini di precisione, circa 22,5 grammi di sostanza da taglio per la, due involucri contenenti circa 3,5 grammi di cocaina, un ...

