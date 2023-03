Soprattutto dopo una strage del mare come quella di Cutro, la caccia ai colpevoli del traffico di esseri umani è ovvia e naturale. Ma gli scafisti incriminati per gli sbarchi sono perlopiù «ragazzini a cui è stato messo in mano un timone e ordinato di partire sotto la minaccia delle armi». Le loro storie, i dati e una sentenza di assoluzione che parla chiaro (Di giovedì 16 marzo 2023) dopo il naufragio di Cutro è stato arrestato un ragazzino di 17 anni. Ce ne sono diversi nelle carceri minorili italiane: giovani e giovanissimi accusati di essere scafisti, trafficanti di uomini. Eppure, lo denuncia l’associazione Antigone, «parlando con loro e con gli operatori che li seguono, resta in tutti l’impressione che siano ragazzi messi sulle navi dai loro genitori, con la speranza di costruire per loro un futuro, a cui, ad un certo punto, è stato affidato un timone. Ragazzi che nulla hanno a che fare con le organizzazioni criminali che speculano sulle speranze e la vita delle persone che migrano». Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 marzo 2023)il naufragio diarreun ragazzino di 17 anni. Ce nediversi nelle carceri minorili italiane: giovani e giovanissimi accusati di essere, trafficanti di uomini. Eppure, lo denuncia l’associazione Antigone, «ndo cone con gli operatori che li seguono, resta in tutti l’impressione che siano ragazzi messi sulle navi daigenitori, con la speranza di costruire perun futuro, a cui, ad un certo punto, èaffidato un. Ragazzi che nulla hanno a che fare con le organizzazioni criminali che speculano sulle speranze e la vitapersone che migrano». Leggi anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Vogliamo dedicare questa qualificazione soprattutto a tutti i tifosi dell'Inter che purtroppo non sono riusciti ad… - BelpietroTweet : Cantare la Canzone di Marinella è un’offesa alle vittime del naufragio di Cutro? Per una sinistra sconfitta, in cer… - EzioGreggio : Altra vittoria sofferta della @juventusfc qualche momento di black out, ma altri 3 punti che ci portano a 53… SUL C… - ladyonorato : >> di tutti, anche (soprattutto) di chi non si fida più di nessuno. Sarà molto difficile ricostruire la fiducia dei… - Rosario45523733 : @GenCar5 Dopo piazza del Gesù dove non c'erano ultras del Napoli a detta di qualcuno volevano andare al murales di… -

Rivoluzione Irpef, verso la nuova riforma fiscale Nei giorni scorsi i sindacati, soprattutto Cgil e Cisl, hanno sollevato delle perplessità sul ... Dopo l'approvazione in Cdm la riforma avrà una gestazione lunga: il cronoprogramma pensato dal governo ... Gerard Piqué e la canzone di Shakira: "L'ho ascoltata e" ... Piqué vuole mantenere un basso profilo soprattutto per tutelare Sasha e Milan con cui ha un ... Dopo essere stato a lungo in silenzio, dopo il rumors, l'ex campione del Barcellona aveva voluto mettere ... Svelato il mistero degli Angeli Neri della chiesa di San Giovanni Battista di Oristano ... dopo l'eccezionale scoperta avvenuta nel 2015, ad opera del restauratore Alberto Severino: durante ... e, soprattutto, hanno consentito di ricostruire la storia ab origine della Chiesa di San Giovanni ... Nei giorni scorsi i sindacati,Cgil e Cisl, hanno sollevato delle perplessità sul ...l'approvazione in Cdm la riforma avrà una gestazione lunga: il cronoprogramma pensato dal governo ...... Piqué vuole mantenere un basso profiloper tutelare Sasha e Milan con cui ha un ...essere stato a lungo in silenzio,il rumors, l'ex campione del Barcellona aveva voluto mettere ......l'eccezionale scoperta avvenuta nel 2015, ad opera del restauratore Alberto Severino: durante ... e,, hanno consentito di ricostruire la storia ab origine della Chiesa di San Giovanni ... L'evoluzione di Sfera Ebbasta da Chiambretti: dai denti d'oro del ... Music Fanpage