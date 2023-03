“Sono spariti dal programma”. GF Vip 7, per loro è inevitabile: “Hanno deciso dall’alto” (Di giovedì 16 marzo 2023) Sarah Altobello contro Pier Silvio Berlusconi. Al GF Vip cambia tutto: Mediaset mescola le carte in tavola a un passo da termine del reality. E nessuno la prende bene. Come abbiamo già raccontato precedentemente, Pier Silvio Berlusconi ha voluto dare una serie di segnali ad Alfonso Signorini, con degli aut-aut molto rigidi. Tanto per cominciare, dopo le sue parole, si Sono dovuti scusare quasi tutti i vipponi per comportamenti non proprio in linea col progetto editoriale di Canale5. Non solo, poco dopo, ricorderete, è stato eliminato Edoardo Donnamaria e ammonito Tavassi per comportamenti scorretti e gravi. Ora però a prendere la parola è Sarah Altobello che a Fanpage si sfoga raccontando quello che le sta succedendo in questi giorni. Come molti Hanno notato infatti, dopo la sua uscita non è più tornata in studio. È lei stessa a raccontare che il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Sarah Altobello contro Pier Silvio Berlusconi. Al GF Vip cambia tutto: Mediaset mescola le carte in tavola a un passo da termine del reality. E nessuno la prende bene. Come abbiamo già raccontato precedentemente, Pier Silvio Berlusconi ha voluto dare una serie di segnali ad Alfonso Signorini, con degli aut-aut molto rigidi. Tanto per cominciare, dopo le sue parole, sidovuti scusare quasi tutti i vipponi per comportamenti non proprio in linea col progetto editoriale di Canale5. Non solo, poco dopo, ricorderete, è stato eliminato Edoardo Donnamaria e ammonito Tavassi per comportamenti scorretti e gravi. Ora però a prendere la parola è Sarah Altobello che a Fanpage si sfoga raccontando quello che le sta succedendo in questi giorni. Come moltinotato infatti, dopo la sua uscita non è più tornata in studio. È lei stessa a raccontare che il ...

