"Sono gay, non posso diventare padre". Il piagnisteo di Tommaso Zorzi (Di giovedì 16 marzo 2023) Sui social l'influencer milanese ha criticato il Governo sulle recenti scelte in materia di adozioni nelle famiglie arcobaleno: "Il prossimo passo saranno le unioni civili?"

Tommaso Zorzi in lacrime: 'Sono gay ma in Italia non posso diventare padre'. Lo sfogo Tommazo Zorzi non potrà diventare padre perché gay . E come lui, tutte le persone omosessuali. È questa, in sintesi, la conseguenza di una delle ultime operazioni del governo Meloni che deciso di imporre ...