Sono ancora due le inchieste aperte sul caso Moro

(Di giovedì 16 marzo 2023) Quarantacinque anni dopo, nonostante le, i processi, le sentenze e le indagini delle Commissioni parlamentari, iloggetto di accertamenti investigativi.due, infatti, i nuovi fascicoli aperti nel tentativo di fare luce sugli innumerevoli interrogativi cheoggi non permettono di mettere la parola fine in fondo a questa terribile pagina della nostra storia. Quarantacinque anni dopo si continua a indagare sui misteri di via Fani e dei 55 giorni del sequestro di AldoSi tratta di due indagini molto differenti, ma che hanno tratto spunto anche dai lavori dell’ultima Commissione parlamentare d’inchiesta, presieduta da Beppe Fioroni, che fu chiamata, durante i governi Letta-Renzi-Gentiloni, a ricostruire il sequestro e l’uccisione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : L’aula di Strasburgo impone l’obbligo di ristrutturare le abitazioni. Ancora una volta vince l’ideologia: ne farann… - raffaellapaita : Il #16marzo di 45 anni fa veniva rapito #AldoMoro dalle Brigate Rosse. Una ferita ancora aperta, una delle pagine p… - GiovaQuez : Altri 4 corpi sono stati recuperati stamattina tra Steccato di Cutro e Praialonga. Una donna di cui non si conosce… - GramsciAG : RT @amnestyitalia: ??Sono ancora tante le donne che, dopo aver subito uno stupro, non hanno accesso a mezzi adeguati per ottenere giustizia.… - animaribelle_ : di notte non riesco a dormire, e dormo di giorno. così sono quasi le 4, io mi sono svegliata un ora fa, e ancora ci… -

Altre categorie, consultabili qui ,quelle regionali o per settore: a Fiumicino va anche il ... Zurigo per la sicurezza, Istanbul quello più indicato per le famiglie in viaggio eIncheon è ...I patrimoni dei borghi - I borghi e i loro patrimonicome sempre protagonisti delle Giornate ... cheoggi realizza coltelli anche per i grandi chef, ma sarà visitabile anche una importante ...Famigliari e superstiti sirivolti facendo "appello al suo cuore di madre" al presidente ... incluse quelle presumibilmente imprigionate nel barcone,incagliato sul fondale". Presenti per ...

Allegri non rischia Di Maria a Friburgo: “Ci sono ancora tante partite da giocare” La Stampa

Ancora una conferma alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per ... Per la centrale tedesca, 23 anni a giugno, sarà la sua terza stagione in biancoblù. «Sono molto contenta di rimanere qui per un’altra ...Questo articolo contiene SPOILER! Sono disponibili su Amazon Prime Video gli ultimi due episodi di LOL 3, in cui è stato decretato il vincitore di questa nuova edizione. Se non avete ancora visto le ...