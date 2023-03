Sondaggi politici elettorali oggi 16 marzo 2023 | Fdi sempre primo ma in calo | il Pd vola grazie a Elly Schlein

(Di giovedì 16 marzo 2023)16– Fdi cala ma si conferma ilpartito, il Pd: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Euromedia Research per il programma Porta a porta. Secondo la rilevazione, Fdi si conferma alposto con il 29,2% ma indello 0,4 per cento rispetto all’ultimoo dell’istituto del 21 febbraio scorso. Il Partito Democratico guadagna quasi tre punti percentuali (il 2,8% per la precisione) ein ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... REstaCorporate : A forza di errori e violazioni, #Meloni perde colpi nei sondaggi, in crescita sinistre e centro. Il vento politico… - infoitinterno : Sondaggi politici, Pd e M5s vanno su, Fratelli d'Italia è ancora primo partito ma perde consenso - Roberta61941230 : @UomoNellArena @LegaSalvini A me sì un paio di volte mi hanno chiamato per dei sondaggi politici. - AndreaLompio53 : @FlaGu52 Certo che sì. Da sempre è sufficiente vedere chi commissiona i sondaggi, chi li pubblica e quando. Salvo… - mrcllznn : @LegaSalvini Giù la cresta. Cresce il terzo polo e presto vi supererà -

...festa di compleanno che non avrebbe dimostrato sensibilità verso i morti in mare dei... Idicono che il nuovo Pd sta recuperando consensi in queste settimane rispetto alla lenta agonia ...Destra senza senso dello Stato", il nuovo Pd di Schlein cresce di quasi un punto in una settimana. FdI primo ma in calo ...... che sono rispettivamente all'1,7% e all'1,6% Le liste sotto l'1%, infine, scendono dal 2,6% al 2,4%elettorali Swg, per i più anziani non si deve guardare al sesso dei leaderNon ...

Sondaggi politici, il Pd di Schlein non si ferma ma Fratelli d'Italia resta primo: crollo 5 Stelle Fanpage.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...I sondaggi dicono che il nuovo Pd sta recuperando consensi ... dieci anni l'elettore medio vive di innamoramenti passeggeri. Per costruire qualcosa di politicamente duraturo le emozioni non bastano, ...