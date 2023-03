Solofra riqualificazione Parco Sorbo | partono i lavori

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono iniziati questa mattina idi adeguamento e messa in sicurezza di. Un progetto voluto fortemente dall’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Moretti, con l’obiettivo di riqualificare l’area verde del centro città finita completamente nel dimenticatoio, abbandonata e nel degrado. L’appalto, curato dal settorepubblici coordinato dall’assessore Gaetano De Maio, ha un valore di 102.443 euro, ed è stato assegnato alla “Giusan Costruzioni Edili e Stradali S.A.S. di Bene Giuseppe”, con sede ad Afragola (NA), che questa mattina ha avviato il cantiere dalla durata prevista di 120 giorni. L’intervento prevede ladell’intera area verde, il ripristino delle fontane, un’area giochi dedicata ai bambini, una zona ristoro. “Voglio che ...

