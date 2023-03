Sole oggi e domani, nubi in aumento da domenica (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Il maltempo abbandona la nostra Penisola con la saccatura depressionaria che ormai ha raggiunto Grecia e Turchia. Clima ancora freddo a causa delle correnti dai quadranti settentrionali ma condizioni meteo che saranno tra oggi e domani stabili e ampiamente Soleggiate. Nel corso del terzo weekend di marzo la situazione meteo dovrebbe vedere poche variazioni grazie al promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo centrale. Solo la giornata di domenica potrebbe essere segnata da qualche addensamento nuvoloso in più al momento con ben pochi fenomeni associati. Stando invece agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, la prossima settimana sarà caratterizzata dall'inserimento di correnti più umide e dunque da una maggiore probabilità di nuvole e piogge. Previsioni meteo per oggi: Al Nord - Al mattino ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Il maltempo abbandona la nostra Penisola con la saccatura depressionaria che ormai ha raggiunto Grecia e Turchia. Clima ancora freddo a causa delle correnti dai quadranti settentrionali ma condizioni meteo che saranno trastabili e ampiamenteggiate. Nel corso del terzo weekend di marzo la situazione meteo dovrebbe vedere poche variazioni grazie al promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo centrale. Solo la giornata di domenica potrebbe essere segnata da qualche addensamento nuvoloso in più al momento con ben pochi fenomeni associati. Stando invece agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, la prossima settimana sarà caratterizzata dall'inserimento di correnti più umide e dunque da una maggiore probabilità di nuvole e piogge. Previsioni meteo per: Al Nord - Al mattino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sabrip49 : RT @ANNARITASIFO17: dopo tutto quello che hai detto oggi, ti auguro davvero un sole grande quanto una casa e chissà che quel sole non si ch… - bispace_ : mandate degli abbraccini qui sotto al mio sole che si è beccata l’influenza e non potrà vedere nic a teatro oggi??? - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Italia: Sole oggi e domani, nubi in aumento da domenica - sulsitodisimone : Sole oggi e domani, nubi in aumento da domenica - messina_oggi : Riparte il progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, per la quinta volta da oltre 50 anni a questa par… -