Sole grazie all’anticiclone africano, nubi nel weekend: previsioni meteo (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Cieli limpidi e condizioni meteorologiche ottimali nei prossimi giorni, grazie alla rimonta dell’anticiclone africano ed al vento forte degli ultimi giorni. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLmeteo.it, conferma infatti che i venti di burrasca, arrivati martedì, hanno ripulito l’aria e tolto lo smog e l’umidità in eccesso. Ecco che i cieli sono tersi e le temperature gradevoli durante il giorno. Al mattino, la discesa di aria fredda da Nord ha favorito, con l’attenuazione del vento, un sensibile crollo delle minime che si sono riportate vicino o localmente sotto gli zero gradi al Centro-Nord, anche in pianura. In queste ore, dunque, rimonta l’anticiclone africano che si spingerà verso Nord fino a raggiungere la Bielorussia: la sua estensione, o potremmo dire ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) – Cieli limpidi e condizionirologiche ottimali nei prossimi giorni,alla rimonta dell’anticicloneed al vento forte degli ultimi giorni. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL.it, conferma infatti che i venti di burrasca, arrivati martedì, hanno ripulito l’aria e tolto lo smog e l’umidità in eccesso. Ecco che i cieli sono tersi e le temperature gradevoli durante il giorno. Al mattino, la discesa di aria fredda da Nord ha favorito, con l’attenuazione del vento, un sensibile crollo delle minime che si sono riportate vicino o localmente sotto gli zero gradi al Centro-Nord, anche in pianura. In queste ore, dunque, rimonta l’anticicloneche si spingerà verso Nord fino a raggiungere la Bielorussia: la sua estensione, o potremmo dire ...

