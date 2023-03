Sofia Giaele De Donà al GF VIP: chi è, età, carriera, chi è il marito, famiglia, Ti spedisco in convento, Instagram (Di giovedì 16 marzo 2023) Sofia Giaele De Donà è un’influencer e modella italiana. E’ lei una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma conosciamola meglio: dalla carriera come modella alla partecipazione a Ti spedisco in convento fino all’amore e alla vita privata. La biografia E’ nata il 13 ottobre 1998 a Conegliano Veneto. Oggi pertanto ha 23 anni. Trasferitasi giovanissima a Milano studia Fashion Business all’Accademia del lusso. La sua prima vera passione è quella per la moda: i primi lavori sono come modella e dopo il percorso di studi approda anche in tv. La carriera Modella, ma anche stilista e produttrice dei propri capi di moda. Queste le attività legate al mondo imprenditoriale di Sofia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023)Deè un’influencer e modella italiana. E’ lei una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma conosciamola meglio: dallacome modella alla partecipazione a Tiinfino all’amore e alla vita privata. La biografia E’ nata il 13 ottobre 1998 a Conegliano Veneto. Oggi pertanto ha 23 anni. Trasferitasi giovanissima a Milano studia Fashion Business all’Accademia del lusso. La sua prima vera passione è quella per la moda: i primi lavori sono come modella e dopo il percorso di studi approda anche in tv. LaModella, ma anche stilista e produttrice dei propri capi di moda. Queste le attività legate al mondo imprenditoriale di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_kella : @Andrea_93J @_chuck_d_ gossip + gatta morta = Sofia Giaele De Donà ?? - Anna62895433 : @Manuel02551 Pauraaa eh giaele sofia? - SaraNfbArt : RT @camillajoy43: Sofia Giaele ti voglio bene ??hai ricevuto tanti attacchi e cattiveria ingiustificata da chi non ti ha mai voluta conosce… - camillajoy43 : Sofia Giaele ti voglio bene ??hai ricevuto tanti attacchi e cattiveria ingiustificata da chi non ti ha mai voluta c… - primadvnna_ : @carlott25434055 @ codacons perfavore fai qualcosa non si può tollelare il furto dell'orsacchiotto codacons t prego… -