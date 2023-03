Snowboardcross | Sommariva ancora sul podio | si avvicina la Coppa del Mondo

(Di giovedì 16 marzo 2023) Lorenzocontinua a fare la voce grossa indeldi snowboard cross. L’Azzurro, dopo ildella settimana scorsa a Sierra Nevada, si è piazzato nuovamente al terzo posto, stavolta sulla neve svizzera di Veysonnaz.un’ottima prova per il genovese, che nei tratti conclusivi della Big Final ha beffato il canadese Eliot Grondin (quarto). Le prime due posizioni se le sono aggiudicate rispettivamente il tedesco Martin Noerl e lo spagnolo Alvaro Romero. Tra gli altri azzurri il migliore è risultato Omar Visintin, riuscito a spingersi fino alla semifinale. L’altoatesino, nonostante l’eliminazione, non si è perso d’animo e nella Small Final si è piazzato al secondo posto (il sesto complessivo). Discreta prova anche per Matteo Menconi, fermatosi ai quarti, mentre Michele Godino si è ...

Snowboardcross: a Veysonnaz podio per Lorenzo Sommariva! Vincono Noerl e Bankes OA Sport

