Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Snam: ricavi 2022 oltre 3,3 miliardi, utile cala del 4,5%: Venier, 2022 primo passo per la piena sicurezza energeti… -

ha chiuso l'esercizio 2022 conin crescita dell'11,1% a 3,32 miliardi di euro. In calo dello 0,6% a 2,24 miliardi il margine operativo lordo e del 4,5% a 1,16 miliardi l'utile netto. Lo ...A cui Milano Finanza aggiunge ", Inwit, Italgas (24 trimestri consecutivi di crescita e ...in business regolamentati e di interesse strategico che " garantiscono un'elevata visibilità ai, un ...La guidance 2023 prevede15,0"15,6 miliardi, forse un po' tiepida per gli analisti. In rosso ... Terna,, Italgas, Buzzi Unicem, Leonardo sono sopra la parità. Borsa di Milano oggi 10 marzo ...

Snam, utile 2022 in calo ma sopra guidance a 1.163 milioni ... Borsa Italiana

Proposta cedola di 0,2751 euro. Confermati target 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Il cda di Snam ha approvato i conti 2022 che vedono ricavi totali a 3,13 miliardi (+11,1% ...(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Snam ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi in crescita dell'11,1% a 3,32 miliardi di euro. In calo dello 0,6% a 2,24 miliardi il margine operativo lordo e del 4,5% a 1,16 ...