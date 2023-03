Slot machine della camorra, confiscati beni a un imprenditore nel Casertano (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutobeni e soldi per un valore di 150mila euro sono stati confiscati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore del Casertano condannato con sentenza definitiva a sei anni di carcere per associazione camorristica, in quanto riconosciuto appartenente al clan Belforte di Marcianise (Caserta). Il provvedimento irrevocabile di confisca è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Procura della Repubblica di Napoli, ed è stato eseguito dai poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e dai finanzieri della Compagnia di Marcianise. Dalle indagini e dai processi è emerso che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe soldi per un valore di 150mila euro sono statidalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza ad undelcondannato con sentenza definitiva a sei anni di carcere per associazione camorristica, in quanto riconosciuto appartenente al clan Belforte di Marcianise (Caserta). Il provvedimento irrevocabile di confisca è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su propostaProcuraRepubblica di Napoli, ed è stato eseguito dai poliziottiDivisione AnticrimineQuestura di Caserta e dai finanzieriCompagnia di Marcianise. Dalle indagini e dai processi è emerso che ...

