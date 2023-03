Sky High | arriva su Netflix un nuovo thriller d' azione | cosa aspettarsi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : NBA, Durant: 'Sto seguendo Bronny James, spero giochi al college': La superstar dei Suns ha raccontato di seguire c… - sportli26181512 : NBA, Simone Fontecchio: career-high da 23 punti contro Miami. VIDEO: Grande prestazione per Simone Fontecchio nella… - andreastoolbox : NBA, Simone Fontecchio: career-high da 23 punti contro Miami. VIDEO #Simone #NBA, #Fontecchio: #da #career-high ??????? - sportli26181512 : NBA, che serata per Trey Murphy: numeri mai visti prima nella storia dei Pelicans: Nella partita contro i Portland… - DiegoGrandi82 : @Maedhros67 'Secondo una fonte, alla banca d'investimento Rothschild è stato chiesto di gestire il processo di acqu… -

Ci sono grandi aspettative - e forse anche qualche pressione eccessiva - sul futuro di Bronny James . Il figlio maggiore di LeBron - 18 anni - ha terminato la sua carriera all'school con i Sierra Canyon Trailblazers, e ora deve decidere dove giocare nella prossima stagione in attesa di rendersi eleggibile per il Draft NBA (a meno di sorprese quello del 2024). Attende ...

NBA, Durant: "Sto seguendo Bronny James, spero giochi al college" Sky Sport

