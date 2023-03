Sivasspor-Fiorentina, un tifoso turco da’ un pugno a Blanco e gli rompe il naso (Di giovedì 16 marzo 2023) Un episodio di violenza ingiustificata ha coinvolto un giovane giocatore della Fiorentina, Alessandro Bianco. Nei minuti finali della partita di Conference League, dopo il quarto gol della Fiorentina (la partita è finita 1-4 per la squadra di Italiano), mentre i giocatori stavano festeggiando il gol di Castrovilli, un tifoso ha aggredito con un pugno Bianco. Il centrocampista viola, classe 2002, è stato soccorso immediatamente dai medici mentre la polizia locale, in assetto antisommossa, ha allontanato l’aggressore e presidiato i giocatori della Fiorentina all’uscita dal campo. Il giovane è caduto a terra con una vistosa ferita al naso. Sull’episodio è ritornato in conferenza stampa Vincenzo Italiano, allenatore dei Viola: «Il pugno dato a Bianco è una roba vergognosa, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Un episodio di violenza ingiustificata ha coinvolto un giovane giocatore della, Alessandro Bianco. Nei minuti finali della partita di Conference League, dopo il quarto gol della(la partita è finita 1-4 per la squadra di Italiano), mentre i giocatori stavano festeggiando il gol di Castrovilli, unha aggredito con unBianco. Il centrocampista viola, classe 2002, è stato soccorso immediatamente dai medici mentre la polizia locale, in assetto antisommossa, ha allontanato l’aggressore e presidiato i giocatori dellaall’uscita dal campo. Il giovane è caduto a terra con una vistosa ferita al. Sull’episodio è ritornato in conferenza stampa Vincenzo Italiano, allenatore dei Viola: «Ildato a Bianco è una roba vergognosa, ...

