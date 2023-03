Sivasspor-Fiorentina oggi in tv | Conference League 2023 | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo l’1-0 della gara di andata al Franchi, lasi giocherà l’accesso ai quarti di finale disul campo del, giovedì 16 marzo, i Viola sfideranno i padroni di casa turchi alle 18.45 in una gara che si potrà vedere su DAZN e su Sky, sia per quanto riguarda la diretta tv che quella, ma non in. Dopo la gara di andata, laha vinto comodamente a Cremona con un 2-0 maturato in meno di un’ora e con la squadra di Italiano in grado di gestire i ritmi nella mezz’ora finale. Nel match dello Zini ancora a segno Cabral. Il, dal canto proprio, è invece reduce da un brutto ko 3-0 contro l’Istanbulspor. Italiano dovrebbe confermare Cabral come punta centrale con Jovic in ...