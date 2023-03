Sivasspor - Fiorentina 1 - 4 | poker viola | Italiano ai quarti di Conference League

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fiorentinastats : RT @SpaceViola_: Alessandro Bianco nelle sue storie Instagram dopo il lungo rimediato da un tifoso del Sivasspor???? #SpaceViola alle 21:20,… - outcontextfiore : RT @SpaceViola_: Alessandro Bianco nelle sue storie Instagram dopo il lungo rimediato da un tifoso del Sivasspor???? #SpaceViola alle 21:20,… - lorenzooleporee : RT @SpaceViola_: Alessandro Bianco nelle sue storie Instagram dopo il lungo rimediato da un tifoso del Sivasspor???? #SpaceViola alle 21:20,… - ClaudioMasini7 : Questo è lo status del volto di #Bianco a fine gara, dopo il pugno ricevuto da un tifoso del #Sivasspor. Nella stor… - SpaceViola_ : Alessandro Bianco nelle sue storie Instagram dopo il lungo rimediato da un tifoso del Sivasspor???? #SpaceViola alle… -

SIVAS (TURCHIA) - Missione compiuta per la Fiorentina, che vola ai quarti di finale della Conference League. Sesta vittoria di fila. La Fiorentina è andata a vincere anche in Turchia sul campo del Sivasspor. La Fiorentina ha battuto 4-1 in trasferta i turchi del Sivasspor, guadagnandosi l'accesso ai quarti di Conference League. A Firenze la squadra di Vincenzo Italiano si era imposta per 1-0.

Sivasspor – Fiorentina 1-4 highlights e gol: triplice fischio a Sivas, la Viola domina i padroni di casa e strappa il pass per i quarti. La Fiorentina inizia bene il match, ma al 35' Yesilyurt si ...Nonostante questa premessa, la Fiorentina riesce a espugnare il campo del Sivasspor, nella Turchia più lontana. Gli uomini di Italiano riescono a dilagare, recuperando persino lo svantaggio firmato da ...