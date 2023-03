Sivasspor-Fiorentina 1-4 | il tabellino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : La #Fiorentina è ai quarti di #UEFAConferenceLeague! #Sivasspor battuto 1-4, #Cabral non si ferma più… - lamortevito : Firenze sogna. #SivassporFiorentina #UECL #ConferenceLeague #Fiorentina - Fantacalcio : Fiorentina, missione compiuta: poker al Sivasspor, qualificazione ottenuta - GoalItalia : MATCH REPORT - #SivassporFiorentina 1-4: viola senza sosta, qualificazione ottenuta ? - TuttoMercatoWeb : La Fiorentina si regala i quarti di Conference League con un poker: 1-4 in casa del Sivasspor -

, un frame dell'andata - Calciomercato.itI gigliati, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta contro la Cremonese nella ...All.: Allegri Il tabellino di1 - 2. LIVE leggi anche Champions League, Napoli - Eintracht Francoforte 3 a 0. VIDEO 35' Yesilyurt (S), 44' Cabral (F), 62' Milenkovic (F) ...Al New 4 Eylul Stadium, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al New 4 Eylul Stadium,si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League ...

Conference League: Sivasspor-Fiorentina 1-1 Agenzia ANSA

77' - Giallo per Ulvestad che entra malissimo su Ranieri. 75' - Doppio cambio nel Sivasspor: escono Saiz e Paluli, entrano Emre Gokay e Yatabare. 74' - Goutas spaventa la Fiorentina anticipando ...La vigilia. La Fiorentina affronta il secondo atto degli ottavi di Conference League in casa dei turchi del Sivasspor alle 18:45 e partendo dall'1-0 conquistato una settimana fa al Franchi grazie al ...