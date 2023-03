Sivasspor-Fiorentina 1-2 LIVE | Milekovic la ribalta!

(Di giovedì 16 marzo 2023) Al New 4 Eylul Stadium, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl New 4 Eylul Stadium,si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorentinaUno : #SivassporFiorentina 1?-2? ?65' Doppio cambio per il #Sivas: #Cofie e #Caicedo fuori. #James e #Njie dentro. Cambio… - glooit : Conference League: Sivasspor-Fiorentina 1-2 leggi su Gloo - fiorentinastats : RT @SpaceViola_: Arthur Caaabrallll, sempre lui ?????? Vi ricordiamo lo #SpaceViola alle 21:10, post Sivasspor ?? #Fiorentina - Fiorentinanews : #SivassporFiorentina 1?-2? ?| 66' Primo cambio viola: esce #Quarta, ammonito ed era diffidato purtroppo, e dentro… - fisco24_info : Conference League: Sivasspor-Fiorentina 1-2: Caccia ai quarti e anche all'8/o successo in Coppa -

Si gioca la sfida di ritorno, in Turchia, degli ottavi di finale di Conference League, un frame dell'andata - Calciomercato.itI gigliati, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dalla vittoria ottenuta in trasferta contro la Cremonese nella ...Al New 4 Eylul Stadium, il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al New 4 Eylul Stadium,si affrontano per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League ...

Conference League: Sivasspor-Fiorentina Agenzia ANSA

18' - Lob di Martinez Quarta che non arriva a Bonaventura. Il Sivasspor ora è meno arrembante ma la Fiorentina non riesce ad imporre il proprio gioco offensivo, pur tenendo palla per la maggior parte ...Rete di Vlahovic. Conclusione centrale, Flekken intuisce ma non riesce a bloccare il pallone. Per la Conference League in campo Sivasspor-Fiorentina 1-1 La vigilia. Un piccolo vantaggio che non basta ...