Sinner - Fritz oggi in tv, orario e dove vedere i quarti di Indian Wells - Sport - Tennis (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo il successo con Wawrinka, l'altoatesino sfida il numero 5 del ranking mondiale che sul cemento californiano ha inanellato una serie di 9 vittorie di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo il successo con Wawrinka, l'altoatesino sfida il numero 5 del ranking mondiale che sul cemento californiano ha inanellato una serie di 9 vittorie di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SINNER AI QUARTI ?? Una gara di pallate quella fra Jannik e Stan, ma l'azzurro è bravo a capitalizzare i momenti chi… - paoloangeloRF : RT @WeAreTennisITA: SFIDA FRA NUMERI UNO ?? Alle 23 italiane si sfidano i numeri 1 di Italia e Usa, Jannik cercherà di battere Taylor Fritz,… - infoitsport : Sinner-Fritz oggi, Indian Wells 2023: dove vederlo in diretta tv e in streaming - infoitsport : Sinner, obiettivo semifinale: alle 23 la sfida contro Fritz - TheSinnersDrea1 : Le quote danno leggermente favorito Sinner e non è un bene. Ricordate con Tsitsipas agli AO 22? Bisogna riconoscere… -