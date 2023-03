(Di giovedì 16 marzo 2023), non prima delle 23.00 italiane, Jannikscenderà sul campo dello Stadium 1 diper disputare il quarto di finale del Masters1000 sul cemento californiano. L’azzurro sfiderà il padrone di casa Taylor(n.5 del mondo) e si prospetta un incontro molto interessante.è reduce dal brillante successo negli ottavi di finale contro lo svizzero Stan Wawrinka. Una bella prova dell’altoatesino, ma per battereservirà salire di livello, specie nel fondamentale del servizio. Ne è consapevole Jannik, ricordando anche l’unico precedente che c’è con lo statunitense. Ci si riferisce all’incontro degli ottavi di finale proprio adi due anni fa. Un’edizione molto particolare, che si disputò in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : SINNER AI QUARTI ?? Una gara di pallate quella fra Jannik e Stan, ma l'azzurro è bravo a capitalizzare i momenti chi… - FilippoPompilii : RT @CringeZi: Sinner Fritz mi trema il culo - MarioSantange12 : @FilippoPompilii Sicuro finalista Medvedev. Angoli incredibili, le prende tutte. L'altro finalista, Sinner o Fritz. - OA_Sport : Sinner-Fritz oggi in tv, ATP Indian Wells 2023: a che ora inizia, dove vederlo, programma, streaming - - CringeZi : Sinner Fritz mi trema il culo -

La splendida ladyne ha caricato uno proprio qualche ora fa, raccontando minuto per minuto cosa accada dietro le quinte del magico evento che si gioca ogni anno nel deserto californiano. Con ...Ecco il programma completo del campo centrale: STADIUM 1: Ore 19.00 - Muchova vs (10) Rybakina A seguire - (1) Swiatek vs Cirstea Non prima delle 23.00 - (4)vs (10)Non prima delle 2.00 ...... lunghissimi game, quando Jannik ha annullato tre insidiosissime palle break che se realizzate potevano esaltare Wawrinka, facendolo diventare ancora più pericoloso, maha spento subito le ...

ATP Indian Wells, Jannik Sinner: “Con Wawrinka punteggio bugiardo. Fritz Sarà una partita a scacchi" Eurosport IT

Sinner gioca contro Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 Indian Wells. La partita è in programma oggi non prima delle 23 con Jannik, numero 13 del mondo e reduce dallo storico successo contro ...Teniamocelo stretto, questo Jannik Sinner. Un Sinner che centra per la prima volta i quarti a Indian Wells e lo fa come se fosse un risultato normale, niente di eccezionale. Ma non lo è, anche… Leggi ...