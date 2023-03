Sinner-Fritz | ATP Indian Wells 2023 | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di giovedì 16 marzo 2023) Jannikaffronterà Taylorai quarti di finale del Masters 1000 di. L’appuntamento sul cemento statunitense è per giovedì 16 marzo (non prima delle ore 23.00 italiane). Il tennista italiano si sta rendendo protagonista di una bella cavalcata in terra americana e, dopo aver avuto la meglio su Stan Wawrinka, si troverà di fronte il padrone di casa, testa di serie numero 4 del tabellone. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso tra il 21enne altoatesino e il 25enne statunitense: l’attuale numero 13 del ranking ATP incrocerà il numero 5 al mondo, contro cui ha perso l’unico precedente, andato in scena due anni fa proprio in questo torneo agli ottavi di finale (si impose per 6-4, 6-3). Sarà un esame estremamente importante per Jannik, che sta ...

STADIUM 1: Ore 19.00 - Muchova vs (10) Rybakina A seguire - (1) Swiatek vs Cirstea Non prima delle 23.00 - (4)vs (10)Non prima delle 2.00

ATP Indian Wells, Jannik Sinner: “Con Wawrinka punteggio bugiardo. Fritz Sarà una partita a scacchi" Eurosport IT

L'azzurro ha battuto lo svizzero in due set (6-1 6-4) e ora attende di sfidare il campione in carica, Taylor Fritz. Jannik Sinner ha conquistato i ...Teniamocelo stretto, questo Jannik Sinner. Un Sinner che centra per la prima volta i quarti a Indian Wells e lo fa come se fosse un risultato normale, niente di eccezionale. Ma non lo è, anche… Leggi ...