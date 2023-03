Sindaci contro l’autonomia differenziata: a Napoli per chiedere il rispetto della Costituzione (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono passati cinque anni da quando – il 28 febbraio 2018 – il governo Gentiloni e i presidenti della Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (Attilio Fontana, Luca Zaia e Stefano Bonaccini) stipularono le preintese per consentire a quelle regioni di accedere all’autonomia differenziata. Da allora la questione è andata avanti sostanzialmente in una dimensione secretata (grazie anche al silenzio dei media) per ben tre governi consecutivi, come si trattasse di un affare privato. Il primo governo Conte aveva al punto 20 del “contratto di governo” (sic!) proprio l’autonomia differenziata; poi il Conte 2 (a trazione M5s e Pd) continuò l’opera producendo il ddl Boccia; il governo Draghi diede vita al ddl Gelmini. Il comune denominatore – oltre alla concorde prosecuzione del cammino verso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono passati cinque anni da quando – il 28 febbraio 2018 – il governo Gentiloni e i presidentiRegioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (Attilio Fontana, Luca Zaia e Stefano Bonaccini) stipularono le preintese per consentire a quelle regioni di accedere al. Da allora la questione è andata avanti sostanzialmente in una dimensione secretata (grazie anche al silenzio dei media) per ben tre governi consecutivi, come si trattasse di un affare privato. Il primo governo Conte aveva al punto 20 del “contratto di governo” (sic!) proprio; poi il Conte 2 (a trazione M5s e Pd) continuò l’opera producendo il ddl Boccia; il governo Draghi diede vita al ddl Gelmini. Il comune denominatore – oltre alla concorde prosecuzione del cammino verso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elide_muccioli : @elevisconti La sinistra ha ridotto l'italia piena di delinquenti e sovversivi in ben 11 anni, cosa deve fare il go… - xulnet : RT @PalmiraMancuso2: @Filomena_Gallo spiega perché la circolare ministeriale non è vincolante per i sindaci. @Piu_Europa intanto in piazza… - PalmiraMancuso2 : @Filomena_Gallo spiega perché la circolare ministeriale non è vincolante per i sindaci. @Piu_Europa intanto in piaz… - romi_andrio : RT @RSInews: Figli delle coppie arcobaleno, battaglia in Italia - Dopo la bocciatura di una proposta europea e la circolare del ministro de… - HydraTheBlue : @Francrossi68 @ZanAlessandro urlare “non esiste solo quella forma di bullismo! C’è anche altro!!!” ed è finita che… -