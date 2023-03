Simone Inzaghi sta facendo il massimo?

(Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo sei minuti di recupero in cui era successo di tutto, non ultimo il fatto che l’Inter era tornata a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League per la prima volta dopo 12 anni,era pronto a regolare davanti ai microfoni il proprio conto personale. «Io 18 mesi fa sono stato richiamato per portare l’Inter agli ottavi che mancavano da dodici anni», ha dichiarato «Questi ragazzi questa sera hanno dimostrato che sono capaci di tutto. E non dimentichiamo che l’Inter è seconda in campionato». Senza troppa eleganza, insomma,ha messo sul tavolo i traguardi raggiunti, e al netto dello stile aveva le sue ragioni per farlo. Solo tre giorni prima la sua squadra era incappata in una di quelle sconfitte incomprensibili che sembra non riuscire a fare a meno di evitare, contro lo Spezia, e i toni avevano assunto ...

