Simeone | “Napoli non ci fermiamo | la squadra vuole di più”

Giovanni Simeone attaccante del Napoli parla ai microfoni di Prime dopo la sfida di Champions League con l'Eintracht. L'attaccante del Napoli al termine della sfida di Champions League si proietta già al futuro e dice: "Questa squadra vuole di più. Io lo so perché ci sono dentro. Questa è una squadra che di certo non si vuole fermare". Quando gli viene chiesto, cosa significa volere di più, Simeone dice: "Significa proiettarsi già alla prossima partita. Stasera già erano tutti concentrati negli spogliatoi, c'era chi faceva allenamento, chi si stava già ricaricando, quando invece sarebbe stato normale rilassarsi visto che abbiamo fatto una grandissima partita contro l'Eintracht di Francoforte".

