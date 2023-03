Simeone: “Momento magico. Non ci fermiamo: vogliamo sempre di più” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Amazon dopo la vittoria con il Francoforte. Simeone ha dichiarato: “Per me è un Momento magico quello che stiamo vivendo tutti insieme. Per me è stata una notte magica. C’era tanta tensione, volevamo vincere, si vedeva nel primo tempo. Poi è arrivato il primo gol e ovviamente tutti si sono lasciati andare, si sono rilassati e abbiamo fatto bene. La parola di stasera è ‘magica’. La nostra è una squadra ambiziosa, non si gode ciò che ha fatto, vuole sempre di più“. Simeone ha poi svelato il segreto del gruppo azzurro: “Sono sicuro che questo gruppo non si fermerà neanche dopo aver raggiunto un traguardo storico come i quarti, vogliamo di più. Non si tratta di vedere la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovanni, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Amazon dopo la vittoria con il Francoforte.ha dichiarato: “Per me è unquello che stiamo vivendo tutti insieme. Per me è stata una notte magica. C’era tanta tensione, volevamo vincere, si vedeva nel primo tempo. Poi è arrivato il primo gol e ovviamente tutti si sono lasciati andare, si sono rilassati e abbiamo fatto bene. La parola di stasera è ‘magica’. La nostra è una squadra ambiziosa, non si gode ciò che ha fatto, vuoledi più“.ha poi svelato il segreto del gruppo azzurro: “Sono sicuro che questo gruppo non si fermerà neanche dopo aver raggiunto un traguardo storico come i quarti,di più. Non si tratta di vedere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : PRIME VIDEO - Napoli, Simeone: 'Momento magico, questa squadra è ambiziosa e vuole di più' - ilmionapoli : Simeone: “Questo è un momento magico, il segreto è pensare step per step” - FNSBlog : È il momento di Simeone. - caria_peppe : @parodyferrero I più forti son rotti, non abbiamo terzini, Bonucci non si regge in piedi, stan reggendo il centroca… - pazzamentejuve : IL PITBULL In questa foto, dove Davids sembra andarsene via dal controllo di un giocatore “duro” come Simeone, c'è… -