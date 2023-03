Simeone: “Ho sempre sognato la Champions, col Napoli voglio più dei quarti” (Di giovedì 16 marzo 2023) Simeone dichiara che ha sempre sognato la Champions League, con il Napoli vuole ottenere qualcosa in più dei quarti Il Napoli ha partecipato alla Borsa Mediterranea del Turismo, che si sta svolgendo alla Mostra d’Oltremare. Il club azzurro svolto il ruolo di testimonial d’eccezione per la Val di Sole ed il Trentino, che ogni anno ospitano la truppa di Spalletti nella stupenda località di Dimaro. In rappresentanza del Napoli erano presenti Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, i quali hanno risposto alle domande dei presenti. In particolar modo il Cholito ha dichiarato: “Sogno Champions e Napoli ai quarti di finale? Bisogna sempre alimentare questo sogno. E’ da piccolo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 marzo 2023)dichiara che halaLeague, con ilvuole ottenere qualcosa in più deiIlha partecipato alla Borsa Mediterranea del Turismo, che si sta svolgendo alla Mostra d’Oltremare. Il club azzurro svolto il ruolo di testimonial d’eccezione per la Val di Sole ed il Trentino, che ogni anno ospitano la truppa di Spalletti nella stupenda località di Dimaro. In rappresentanza delerano presenti Giovannie Giacomo Raspadori, i quali hanno risposto alle domande dei presenti. In particolar modo il Cholito ha dichiarato: “Sognoaidi finale? Bisognaalimentare questo sogno. E’ da piccolo ...

