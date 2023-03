Silicon Valley Bank, chi prenderà il suo posto? (Di giovedì 16 marzo 2023) Che venga salvata o finisca per essere acquisita da un concorrente, il settore tech continuerà ad aver bisogno di una banca in grado di soddisfare le sue esigenze Leggi su wired (Di giovedì 16 marzo 2023) Che venga salvata o finisca per essere acquisita da un concorrente, il settore tech continuerà ad aver bisogno di una banca in grado di soddisfare le sue esigenze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Coincidenze: Silicon Valley Bank era una banca con forti legami nell'high tech cinese, mentre Signature Bank nel mondo delle cripto. - TCommodity : Piovono adesso downgrade sui titoli bancari come se piovesse. Eppure, come riporta il WSJ, KPMG aveva certificato i… - Rinaldi_euro : Dibattito sul fallimento della Silicon Valley Bank e implicazione per la stabilità finanziaria in Europa. Mio inter… - startzai : RT @bizcommunityit: Silicon Valley Bank era il punto di riferimento per le startup, ma non sarà crisi di sistema #startup - Ticinonline : Ascesa e caduta di una banca -